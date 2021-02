Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger Stadtrat berät den Haushalt 2021

Inklusive den Unterpunkten summiert sich die Liste der Tagesordnung, mit der sich der Kitzinger Stadtrat am Dienstag, 23. Februar, beschäftigen darf, auf über 33 Punkte. Und die öffentliche Sitzung ab 18.30 Uhr in der Alten Synagoge ist erst der Auftakt der Beratungen des Stadtrats über den städtischen Haushalt 2021, die sich am Donnerstag, 25. Februar, ab 18 Uhr an gleichem Ort fortsetzen.