Kitzingen vor 8 Stunden

Kitzinger Siedlung sucht den Super-Schülersprecher

In diesem Schuljahr sollte die Schülersprecherwahl an der Mittelschule Kitzingen-Siedlung etwas anders ablaufen als sonst, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Nach dem Motto "Siedlung sucht den Super-Schülersprecher" konnten alle Schüler, die Interesse an dem Amt hatten, zum Casting antreten. Neun mutige Kandidaten stellten sich der Jury aus Lehrkräften vor und präsentierten ihre Ideen. Weil alle Kandidaten so gut vorbereitet waren, fiel die Wahl schwer. Schließlich schafften es fünf Schülerinnen und Schüler in den Recall. Die Finalisten präsentierten sich ihren Mitschülern auf Plakaten und alle Schüler der MKS von der 5. bis zur 9. Klasse konnten für ihren Favoriten abstimmen. In einer bis zum Schluss spannenden Wahl setzten sich schließlich Serhan (9b), Dominik (7a) und Dzhevat (9a) durch, heißt es abschließend in der Mitteilung.