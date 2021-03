Weil ein 25-jähriger Mann Autos demolierte, sind Beamte der Polizei Kitzingen in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr in den Galgenwasen im Kitzinger Stadtteil Siedlung gerufen worden. Wie es im Polizeibericht heißt, haben Zeugen den Mann dabei beobachtet, wie er an geparkten Fahrzeugen die Scheibenwischer aufstellte und an einem Auto einen Scheibenwischer abknickte. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde der Mann von den Zeugen festgehalten.

Bei der Tatbestandsaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann eine Alkoholfahne fest. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,36 Promille. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Anschließend sprachen die Polizisten gegen den Mann einen Platzverweis aus.

Zeuge hält den Betrunkenen fest

Rund 20 Minuten später kam der Mann erneut an den Tatort zurück, diesmal mit einem Messer in der Hand, heißt es im Pressebericht weiter. Ein Zeuge konnte ihn festhalten und verständigte die Polizei erneut. Die Streife nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam und brachte ihn in die Arrestzelle.

Beim Transport und auf der Dienststellte randalierte der Mann und griff die Beamten an. Unter anderem spuckte er einem Polizisten ins Gesicht und versuchte weitere Beamte zu treten und zu beißen. Weiterhin beschädigte er die Einrichtung der Arrestzelle. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weiterhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.