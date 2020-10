Kitzingen vor 4 Stunden

Kitzinger Schulamtsdirektor Kurt Krause wurde verabschiedet

Nach jahrzehntelangem Einsatz im Schuldienst wurde Schulamtsdirektor Kurt Krause in die Freistellung vor seinem gesetzlichen Ruhestand im Jahr 2022 verabschiedet. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. In seiner langen Dienstzeit war Krause als Lehrer, Beratungslehrer, Schulleiter an verschiedenen Schulen und in den letzten sieben Jahren als Schulrat am Staatlichen Schulamt im Landkreis Kitzingen tätig, davon vier Jahre als fachlicher Leiter dieses Amtes.