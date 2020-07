Kitzinger Radfahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag kurz vor 16 Uhr fiel ein Fahrradfahrer einer Streifenbesatzung durch seine stark schwankende Fahrweise in der Egerländer Straße in Kitzingen auf. Während der Kontrolle räumte der Mann ein, Rauschgift konsumiert zu haben, was ein positiver Urintest noch stützte. Aufgrund der Gesamtumstände musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde ihm laut Polizeiangaben die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren sowie eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.