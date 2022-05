Der Kitzinger Stadtmarketingverein durfte Petrus dankbar sein für das unerwartet gute Wetter beim Main-Festival am Maifeiertag. Denn nach dem ausgiebigen Regen am Samstag sorgte die strahlende Sonne für beste Bedingungen, um im Freien einen schönen Tag zu verbringen.

Auf der Festwiese am Etwashäuser Bleichwasen schlugen die Herzen von Liebhabern älterer Fahrzeuge höher. Die Kitzinger Gruppierung Classic Cars mit ihrem Sprecher Leonardo Interrante hatte binnen kurzer Zeit ein Treffen von Besitzern mit ihren Oldtimern und Youngtimern auf die Beine gestellt und die Veranstaltung kam gut bei den Besuchern an. Classic Cars hatte 160 Begrüßungsgeschenke parat, die schon zur Mittagszeit ausgeben waren.

Mehr als 250 Classic Cars

"Es dürften mehr als 250 Fahrzeuge gewesen sein", schätzte Leonardo Interrante die Zahl der ausgestellten Wagen, und deren 50 mussten mit dem Bleichwasen-Parkplatz vorlieb nehmen. "Das war beste Eigenwerbung für uns", fand Interrante. Sein Chef Berthold Göpfert war mit einem absoluten Hingucker, einem Ferrari F40, vorgefahren: einem roten Renner aus Maranello von 1992. Den Kontrast dazu setzte der Sickershäuser Friedrich Belzner mit seinem Mercedes 170 T aus dem Jahr 1935. Der betagte Oldtimer hat als Besonderheit eine Holzbeplankung auf der Karosserie und tuckert gemächlich durch die Landschaft.

Großes Interesse an E-Fahrzeugen

"Das Main-Festival war ein voller Erfolg", fand Stadtmarktetingverein-Vorsitzender Frank Gimperlein und Leonardo Interrante war stolz darauf, welch große Fangemeinde Classic Cars inzwischen habe, die der Gruppierung an jeden Ausstellungsort folge. Auf der gegenüberliegenden Mainseite war beim Hin- und Wegfahren kein Geräusch eines Verbrennungsmotors zu vernehmen, denn an der Main-Promenade hatte Lothar Pfeuffer ein Elektroautotreffen organisiert. Der Kitzinger Unternehmer hatte sich schon vor zehn Jahren mit einem Renault Kangoo-Kastenwagen sein erstes Elektrofahrzeug zugelegt; heute steuert er einen Tesla.

In diesem Bereich am Main servierten die Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs "Carlotta" im Kellergeschoss des Bürgerzentrums fränkische und italienische Speisen und Getränke. Auf dem Weinfestplatz wurde es kulinarisch etwas deftiger mit Burgern aus der Floßhafenstraße und die Besucher genossen dazu die Musik von "The Jets". "Wir wollen die Leute an beide Mainseiten locken und so auf beiden Seiten feiern", kommentierte der Chef des Stadtmarketingvereins die Konzeption des Main-Festivals. Am Stadtbalkon war der Morgen mit einer Gewerkschaftskundgebung zum Tag der Arbeit gestartet. Danach genehmigten sich die Gäste im Tagesverlauf ein Feiertagsbier oder einen Schoppen und andere sonnten sich auf den Liegen und lauschten den Songs der Band "Onecue".

Zum Abschluss des Main-Festivals gab es die Premiere einer "Irreführung" durch Cornelia Holzheid und Marcus Alleze. Sie führten interessierte Menschen durch die Altstadt und die Interessenten erlebten eine Mischung aus Gästeführung und Improvisationstheater. Das Duo erzählte seinen Gästen viel Geschichtliches und Anekdoten über Kitzingen, allerdings hatten ihre Erzählungen weder Gewähr noch unbedingt Wahrheitsgehalt und die Gäste standen vor kniffligen Aufgaben, die es zu lösen galt.