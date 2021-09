Kitzingen vor 54 Minuten

Kitzinger Lego-Dom kommt zum Original nach Würzburg

Rund 1800 Arbeitsstunden hat Reinhold Dukat aus Kitzingen in den Lego-Nachbau des Würzburger Kiliansdoms gesteckt und dabei mit viel Liebe zum Detail um die 2,5 Millionen Steine verbaut. Jetzt kommt der Lego-Dom im Maßstab 1:32 zum Original: Der Nachbau wird ab dem 1. Oktober für vier Wochen im Dom-Museum zu sehen sein. In größere Einzelteile zerlegt und in Umzugskartons verpackt, trat der kleine Dom Ende vergangener Woche seine Reise nach Würzburg an. Seit Anfang dieser Woche baut der 72-Jährige die Steckteile wieder zusammen – und bringt sogar noch eine Beleuchtung an. Um die neun Quadratmeter Grundfläche misst das Kunstwerk aus den farbigen Kunststoffsteinen. Den ganzen Oktober wird das Modell laut Pressestelle der Diözese Würzburg im Schaufenster des Museums am Dom der Öffentlichkeit gezeigt – passend zum Termin der Domkirchweihe, die jährlich am 24. Oktober gefeiert wird.