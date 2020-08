Kitzinger Klinik zieht eine Corona-Zwischenbilanz

198 Corona-Fälle hat der Landkreis Kitzingen bisher offiziell verzeichnet. Das sind allein die getesteten und bestätigten Erkrankten. Da nicht jeder mit SARS-CoV-2 Infizierte Symptome zeigt, mag die Dunkelziffer noch höher liegen.

Von den 198 Corona-Patienten sind drei gestorben; 194 gelten als genesen. Ein Mann aus Prichsenstadt ist neu erkrankt. Zwölf seiner Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Diese Zahlen hat das Landratsamt Kitzingen aktuell bekannt gegeben.

In einem Gespräch mit der Redaktion zogen der Leiter der Klinik Kitzinger Land, Thilo Penzhorn, und der Ärztliche Leiter, Dr. Volker Fackeldey, eine Zwischenbilanz fürs Kreiskrankenhaus. Die Pandemie habe das Personal sowohl physisch wie psychisch stark belastet. Drei Ärzte und vier Pflegekräfte hatten selbst zu den Corona-Kranken gehört. In diesem Zusammenhang seien mehr als 100 mögliche Kontaktpersonen getestet worden. Damit sei der Ausbruch eingedämmt worden. Wegen der Krankheitswelle hatte die Klinik auch einen extra Eingang für Verdachtsfälle angelegt, so dass man die betroffenen Patienten schon beim ersten Schritt ins Haus von den anderen trennen konnte.

32 Corona-Patienten behandelt

Die Klinik hat bis heute 32 bestätigte Corona-Patienten behandelt, inzwischen seit Wochen keine mehr. Sechs von ihnen lagen auf der Intensivstation und wurden bis zu fünf Wochen lang beatmet. Zwei von ihnen starben. Deutschlandweit überlebte laut einer neuen Studie die Hälfte der beatmeten Corona-Kranken nicht. Vor diesem Hintergrund, sagt der Ärztliche Leiter, habe die Klinik Kitzinger Land den Umgang mit der Pandemie "sehr gut hinbekommen".

Dem Krankenhaus hilft, dass es mittlerweile selbst zuverlässige Schnelltests durchführen kann, die innerhalb von zwei Stunden Auskunft über eine Corona-Erkrankung geben. Zu Beginn der ersten Welle habe man fünf Tage auf die externen Testergebnisse warten müssen.

Intern hat das Haus mit Schulungen, Corona-Fachteams und Informationen reagiert. Fackeldey sagt: "Die Belegschaft hat gesehen, dass wir uns kümmern." Und auch das Personal, von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt, habe sich hoch professionell verhalten.

Wirtschaftlich hinterließen die vergangenen fünf Monate ebenfalls Spuren: Allein die Sachkosten stiegen um eine halbe Million Euro, weil viele Hygieneartikel während der Pandemie plötzlich Mangelware waren und die Preise sich vervielfachten, erklärt Verwaltungschef Penzhorn. Mittlerweile sei man für die zweite Welle gerüstet. Zu schaffen macht der Klinik deshalb die Ungewissheit, wie es mit den staatlichen Zuschüssen ab Oktober weitergeht. Noch gibt es keine Zusage vom Bundesgesundheitsministerium.

Unsicherheit über Finanzierung

Bis Ende September erhält die Klinik eine Freihaltepauschale von 520 Euro pro Tag als Entschädigung für entgangene Patienten, denn solange die Corona-Pandemie anhält, hat die Klinik Kapazitäten für die Bekämpfung der Pandemie freizuhalten. Selbst mit der staatlichen Pauschale wird das Kreiskrankenhaus in diesem Jahr ein Defizit von rund 100 000 Euro verbuchen. Damit liege man rund 1,1 Millionen Euro schlechter als im Vorjahr, erklärt Penzhorn, denn normalerweise macht die Klinik ein Plus. 2020 werde wohl das erste Jahr mit einer roten Zahl.

Alles in allem habe die Klinik die Pandemie wegen der gemeinsamen Anstrengungen bisher gut bewältigt, sind sich die Verantwortlichen einig. Deshalb sind sie alles andere als begeistert, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft (Langweid am Lech) jüngst einen Bericht der "Kitzinger Zeitung" über die Pandemie im Krankenhaus zum Anlass für diese Aussage genommen hat: "Es gibt schlicht keine Rechtfertigung mehr für die Corona-Zwangsmaßnahmen."

Unverständnis über AfD-Aussage

Der stellvertretende Klinik-Leiter, Uwe Pfeiffle, hatte dem Zeitungsbericht zufolge zwar gesagt: "Von einer Pandemie konnte bei uns keine Rede sein." Und Pfeiffle hatte auch erklärt, man hätte sich angesichts der wenigen Fälle in der Klinik rückblickend manche Maßnahme sparen können. Doch alle Klinikverantwortlichen sind sich einig, dass es deutschlandweit eine Pandemie gibt, die besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordere – so wie sie Bund und Freistaat angeordnet haben.

Gerade die "Sorgfalt und Achtsamkeit" im Umgang mit Corona und "die stabile hygienische Situation", sagt Klinik-Chef Penzhorn, hätten geholfen, die Krankheitsfälle lokal einzudämmen und die Pandemie nicht weiter um sich greifen zu lassen. Deshalb habe Pfeiffle Aussagen wie die des AfD-Abgeordneten Kraft in keiner Weise beabsichtigt.