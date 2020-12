Der Rückblick der Redaktion auf das I. Quartal 2020 im Landkreis Kitzingen:

Viele Fußgängertreppen in Kitzingen sind plötzlich gesperrt, bei Temperaturen deutlich über 0 Grad. Den Grund erläutert die Stadtverwaltung auf Nachfrage: „Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Die Fußgänger sollen damit vor möglichem Blitzeis geschützt werden.“ Das Kopfschütteln ist groß, die Absperrungen aber bleiben.

Jubiläumstreff mit 22 Prinzenpaaren: Zum Auftakt der Sitzungssaison feiern rund 300 Gäste mit dem Prinzenpaar Anke I. und Ralf I. in der Albertshöfer Gartenlandhalle.

In Kitzingen wird derweil gut zwei Jahre nach dem Spatenstich die neue Deusterhalle eingeweiht.

Tierheim wird Golfplatz-Nachbar: Es scheint vollbracht; das Kitzinger Tierheim kann den geplanten Neubau angehen. Der Bauausschuss spricht sich einstimmig für ein Areal am Golfplatz aus. Im Herbst wird sich jedoch zeigen: Die Standortsuche geht von vorne los.

Bürgerzentrum muss Hotelbau weichen: Der Kitzinger Stadtrat stimmt deutlich gegen den Bürgerantrag und setzt damit die Vereine im Bürgerzentrum vor die Tür. Doch dann wird der Neubau auf Eis gelegt – bis auf Weiteres.

"Grande Dame“ wird 75.: Die frühere Landtagsabgeordnete Karin Radermacher (SPD) feiert mit alten Weggefährten in Kitzingen ihr Jubiläum.

Ärger um geplante Umweltstation: Die Planungen für die Umgestaltung des Alten Hafens in Marktsteft stockten. Betroffen davon ist auch die neue Umweltstation des Landkreises. Das löst mächtig Ärger aus und soll noch das ganze Jahr über für Unmut sorgen.

Begegnung mit der Zeitgeschichte zum 14. Mal in Kitzingen: Die besten Pressefotografien des Jahres, World Press Photo, sind wieder in der Rathaushalle zu sehen. Die Ausstellung muss allerdings vorzeitig abgebrochen werden.

Landkreisfasching: Der Gaudiwurmgeht geht baden. Prassel-Regen setzt dem Umzug in Volkach ein frühes Ende. Auch dieser Prominente badet, nämlich in der Menge: Markus Söder wird beim Politischen Ascherdonnerstag der CSU in Wiesentheid fast wie ein Popstar gefeiert. Zuvor hat der Ministerpräsident schon als neues "Schlappmaul" seinen großen Auftritt bei der KiKaG-Rosenmontagssitzung in Kitzingen. Besondere Genugtuung für den CSU-Chef: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger muss die Laudatio auf ihn halten.

Erstmals Protest gegen Rentenpolitik: Die Initiative „Fridays gegen Altersarmut“ treibt die Sorge um zu geringe Rente bei einer Demo in Wiesentheid um.

Ausgezeichnete Küche: Das Volkacher Restaurant „Weinstock“ hat einen Michelin-Stern erhalten. Steffen Szabo sieht das als Ehre und Ansporn zugleich.

Der erste Corona-Fall im Landkreis: Der betroffene Mann befindet sich in Quarantäne. Erstmals werden Veranstaltungen abgesagt.

Bau von 59 Sozialwohnungen: Spatenstich in Kitzingen, nach beinahe acht Jahren geht es nun los in der Breslauer Straße.

Außergewöhnliches Jubiläum: Seit 50 Jahren schreibt und fotografiert der Nordheimer Walter Braun für die Zeitung. Jetzt feiert er seinen 70. Geburtstag.

Der Stillstand ist da: Das öffentliche Leben in Kitzingen ist nahezu ausgeknipst.