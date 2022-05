Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger Falterstraße: Jugendliche und 58-Jähriger geraten aneinander

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und einem 58-jährigen Mann kam es am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, in der Falterstraße in Kitzingen. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.