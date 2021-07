Kitzingen vor 55 Minuten

Eilmeldung: Entscheidung zu Kitzinger Einkaufszentrum überraschend vertagt

Der Kitzinger Stadtrat hat am Donnerstagabend keinen Grundsatzbeschluss zur geplanten Einkaufsgalerie an der B8 gefasst. Was steckt hinter der Entscheidung?