Hohe Wellen haben im Sommer die Pläne eines nicht näher benannten Investors geschlagen, auf dem Gelände der Kitzinger Schützengesellschaft am Steigweg Wohnhäuser zu bauen. Anwohner laufen Sturm gegen das Projekt und haben inzwischen eine Bürgerinitiative gegründet, die sich nicht grundsätzlich gegen das Projekt wendet, wohl aber gegen dessen Dimensionen. Darüber wird zu sprechen sein, wenn der Kitzinger Stadtrat an diesem Donnerstag (17.15 Uhr) zu seiner Sitzung in der Alten Synagoge zusammenkommt.

Von acht Häusern mit bis zu fünf Geschossen und mindestens 155 Wohnungen sowie 355 Tiefgaragenstellplätzen spricht die Bürgerinitiative. Was dort wirklich entstehen soll, ist gar nicht so leicht zu sagen – weil sich der Investor, dem Vernehmen nach eine "namhafte lokale Bank", bislang nicht öffentlich zu dem Projekt bekannt hat und dessen Projektentwickler, die im Kitzinger Gewerbepark ConneKT ansässige Firma J-Werk, angeblich "keine finale Planung" vorliegen hat. Fakt ist, dass das 1,6 Hektar große Gelände überplant und der 1996 gefasste Bebauungsplan geändert werden soll.

Bürgerinitiative massiv gegen Bebauungspläne - Bauamt befürwortet Pläne

Der Stadtrat muss nun entscheiden, wie er mit den 21 Stellungnahmen von Privatleuten umgeht, die während der Auslegung des Bebauungsplans im Rathaus eingegangen sind. Dem Wortlaut der Verwaltung nach zu urteilen, wird es an dem Projekt allenfalls leichte Nachbesserungen geben.

So heißt es im Sachvortrag des Bauamts, der dem Beschlussentwurf an den Stadtrat zugrunde liegt: "Mit der Erschließung und Bebauung des Areals ist eine städtebaulich sinnvolle Entwicklung des Stadtgebiets an dieser Stelle möglich. Das Vorhaben deckt sich somit mit den Zielsetzungen der Stadt Kitzingen (...)."