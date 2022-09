Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzinger Badebuchten als Müllhotspot

Die Müllsammelaktion im Herbst gehört zum traditionellen Jahresprogramm bei Mainstream SUP in Kitzingen. 2022 wurde die Sammelaktion mit Kanu und Stand Up Paddle Boards auf dem Main im Kitzinger Stadtgebiet gemeinsam mit der Wasserwacht Ortsgruppe Kitzingen im Rahmen des überregionalen Aktionstages "Rhine Clean Up" am 10. September organisiert.