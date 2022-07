Der letzte Freitag im Juni ist an allen bayerischen Gymnasien ein besonderer Tag: Die Abiturientinnen und Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse nach zwölf oder mehr Schuljahren. In der Sporthalle des Armin-Knab-Gymnasiums (AKG) versammelten sich die 121 Absolventinnen und Absolventen und deren Eltern und Freunde, Lehrerinnen und Lehrer und Honoratioren. Das teilt das AKG in einem Schreiben an die Presse mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Neben Landrätin Tamara Bischof nahm auch die ehemalige Schulleiterin Margit Hofmann an der Veranstaltung teil. Die aktuelle Schulleiterin Monika Rahner freute sich darüber, dass endlich wieder eine Feier ohne Coronaauflagen möglich ist, musste doch im vergangenen Jahr noch der Jahrgang in zwei getrennten Gruppen die Zeugnisse in Empfang nehmen.

Religionslehrer Claus Kleinert und Pfarrer Richard Tröge knüpften in der Andacht zu Beginn der Festlichkeit an das Abi-Motto "Fifteen shades of grades" an und philosophierten über die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, bei der man sich hin und wieder quäle und doch am Ende manchmal eine liebevolle Beziehung entstehe. Am Ende steht nach vielen Höhen und Tiefen jetzt der Lohn der Mühe, zu jeder Zeit aber auf alle Fälle der Beistand Gottes sowie sein Versprechen, dass er den Weg der Schülerinnen und Schüler auch weiterhin begleiten wird.

Die Feier wurde vom Projektchor der Abiturienten und den Solistinnen Jule Müller, Ann-Kathrin Hoyer, Juliana Lutz und Theresa Lilly musikalisch umrahmt.

Flexibilität in einer Phase des Übergangs

Schulleiterin Monika Rahner beschrieb die aktuelle Zeit als "Phase des Übergangs". Der Technologiewandel prägt die junge Generation, alte Werte werden hinterfragt und neue gefunden und in einer sich ständig dynamisch verändernden Welt ist höchste Flexibilität gefragt. Die Coronapandemie ist dafür nur ein Beispiel. Selbstständigkeit war in höherem Maße als zuvor nötig und durch die Abschottungen während der Lockdowns litt das Soziallleben. Doch die Schülerinnen und Schüler des Armin-Knab-Gymnasiums bewiesen, dass sie diesen und vermutlich auch den kommenden Herausforderungen gewachsen waren und sind, so die Schulleiterin.

Sechs Mal gab es die Traumnote 1,0, insgesamt 21 mal ein Schnitt von 1,5 und besser.

Auch Landrätin Bischof zollte den Schülerinnen und Schülern Respekt und Anerkennung. Sie dankte besonders auch den Eltern und der gesamten Schulfamilie für das Durchhaltevermögen in der Krise. Für die Eltern trat Carsten Schmidt, Vorsitzender des Elternbeirats, ans Rednerpult und beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern zu ihrer gemeinschaftlichen Leistung. Auch er blickte auf die aktuelle Situation in der, so Schmidt, "Zusammenarbeit, Mitmenschlichkeit und der Respekt voreinander wichtiger geworden sind als je zuvor". Antonin Meier und Luis Sammetinger hielten die Rede für die Schüler des Jahrgangs.

Unter den vielen geehrten Schülerinnen und Schülern stach besonders Chiara Vörg heraus, die neben einem Abitur mit 1,0 in gleich mehreren naturwissenschaftlichen uns sprachlichen Bereichen für hervorragende Leistungen geehrt wurde und zahlreiche Auszeichnungen erhielt.

Die Abiturienten:

Esma Acikgöz, Stefanie Adler, Jasmina Ajmi, Jean-Philippe Alesi, Carolin Bart, Elias Bergmann, Justus Bernard, Nick Bischoff, Alia Brdlik, Ronja Brückmann, Jordan Daniel, JanaDöllfelder, Hanna Dorsch, Willi Drenkard, Hannah Dürr, Ann-Kathrin Ebsen, Oliver Feltes, Leopold Fischer, Lucy Flick, Christopher Frieß, Katharina Frieß, Luna Geiger, Larissa Gerhäuser, Felicia Greipel, Lukas Grimmer, Kevin Gustin, Nino Hammer, Felix Hart, Philipp Hartmann, Maximilian Hein, Zadie Henley, Jannis Herold, Nadine Heunisch, Maurice Hilgert, Ben Hill, Pascal Hipp, Lukas Hipskind, Jonas Hofmann, Ann-Kathrin Hoyer, Johannes Irmscher, Jasmin Keller, Laurin Klein, Ben Klotzbücher, Tobias Knauer, Linus Kohlhoff, Erik Koptew, Pia Kristinus, Fiona Kümmel, Ines Kuhstrebe, Chi Khang Le, Philipp Lembke, Felix Lenz, Theresa Lilly, Amelie Lohmann, Jessica Lussert, Juliana Lutz, Katharina Mautner, Antonin Meier, Marlies Meier, Anna Miguła, Anton Müller, Jule Müller, Lisa Müller, Vincent Nastold, Bernadette Neubeck, Philipp Neubert, Davis Nguyen, Micha Niersberger, Denisa Nukaj, Emily Oberländer, Tolga Öcek, Teoman Öksüz, Fabian Olszowi, Timo Philipp, Jessica Priebe, Svea Rabovsky, Eva Rahn, Florian Rauscher, Nico Reiswich, Stefanie Riedel, Lina Röder, Daniel Rolecek, Mara Rückert, Luis Sammetinger, Max Schäffner, Sophie Schenk, Lana-Marie Schütz, Raphael Schwab, Luc Schwackenhofer, Philipp Schwanfelder, Thanya Seitz, Alexa Servatius, Jannik Sesar, Marcel Siebert, Josephin Sittig, Clara Spänkuch, Ellen Spiegel, Isabell Spitzer, Mathilda Steinruck, Viola Steinruck, Jana Stiller, Hailey Stock, Nico Tilgner, Sophie Troll, Chiara Vörg, Antonia Vogel, Leo Wehr, Annika Weidenbach, Lilly-Sophie Weisenseel, Laura Wendt, Lara Wenigerkind, Jennifer Wetzel, Kevin Wildberg, Benjamin Winterstein, Lucia Wirth, Fabian Wohlfart, Jennifer Woit, Maja Zitzmann, Laetitia von Petery.