Nun ist der Landkreis Kitzingen also auch dunkelrot: Die Corona-Ampel hat eine Stufe weitergeschaltet, nachdem am Montag die offizielle Bestätigung der Gesundheitsbehörden kam. Der Landkreis hat den Inzidenzwert von 107,5 erreicht. Damit haben sich – hochgerechnet auf 100 000 Einwohner – in den vergangenen sieben Tagen mehr als 100 Landkreisbürger neu und bestätigt mit Corona infiziert. Und obwohl inzwischen viel mehr Personen getestet werden als im Frühjahr während der ersten Corona-Welle, könnte die Dunkelziffer noch höher liegen. Denn nach bisherigen Erfahrungen des Gesundheitsamts weisen nicht alle Infizierten auch gleich Symptome auf.

Am Wochenende hatte die Entwicklung den Landkreis überrollt. An mehreren Orten waren Corona-Ausbrüche festgestellt worden. Drei Schulen und ein Kindergarten wurden geschlossen. Ein Wohnheim für Behinderte war ebenfalls von einer Corona-Infektion betroffen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der Inzidenzwert von 100 überschritten werden würde. Damit treten ab Dienstag, 26. Oktober, weitere Verschärfungen in Kraft: Restaurants, Kneipen und Bars müssen ab dann um 21 Uhr schließen. Veranstaltungen dürfen innen und außen nur noch 50 Gäste zulassen. Im privaten Bereich bleibt es bei fünf Personen oder zwei Haushalten, die sich treffen dürfen.

Landkreis Kitzingen dunkelrot: Inzidenz von 107,5

Landrätin Tamara Bischof erklärte auf Anfrage der Redaktion in einem Pressegespräch, warum das Landratsamt trotzdem die Maskenpflicht auf stark frequentierten Straßen und Plätzen ab Dienstag abschafft; es gilt dort nur noch eine Maskenempfehlung. "Wir waren zu schnell und zu forsch", gibt die Landrätin rückblickend zu. Der Freistaat habe den Landkreisen die Möglichkeit eröffnet, ab der Ampelstufe rot eine Maskenpflicht für stark frequentierte Orte einzuführen, doch zugleich fehlte eine Definition, was "stark frequentiert" bedeutet.

Aus der Erfahrung waren dem Landratsamt dazu die Altstadt von Kitzingen und die Hauptstraße in Volkach eingefallen, die vor allem im Sommer tatsächlich zeitweilig überfüllt wirkten und in denen eine Abstandsregel nicht immer eingehalten wurde – oft ohne Maske. Vergleiche mit anderen Städten und Landkreisen hatten dem Landratsamt dann aber gezeigt, dass die Pflicht zum Maskentragen auf öffentlichen Plätzen für den Landkreis Kitzingen wohl tatsächlich übertrieben war. Mit der kalten Witterung und der beendeten Tourismus-Saison waren die Zahlen in den Innenstädten überschaubar geworden. Daher hat die Kreisbehörde ihre Anordnung auch erst eingeschränkt und die Pflicht schließlich zum Dienstag auslaufen lassen.

Mit solchen Entscheidungen befindet sich das Landratsamt ständig zwischen mehreren "Druckwellen", wie die Landrätin erklärte: Während der Einzelhandel stark darauf drängte, die Maskenpflicht wieder zurückzunehmen, gebe es besorgte Bürger, die sich eher eine Verschärfung wünschen.

Landräten räumt Fehler ein - und hofft auf Verständnis

Ähnliches berichtet Bischof beim Thema Maskenpflicht am Sitzplatz in den Grundschulen. Schon mit der Ampelstufe rot galt diese Anordnung in allen betroffenen Landkreisen in Bayern. Allerdings lässt der Freistaat hier für einzelne Schulen Ausnahmen zu. Diese müssten aber per Gutachten und Bewertung durch das Gesundheitsamt sehr gut begründet sein. Nach Aussage der Landrätin sei das in der Realität kaum zu machen – weder personell noch inhaltlich.

Außerdem stelle sich schnell die Frage, warum die eine Grundschule eine Ausnahme bekommen sollte, aber eine andere nicht. Obwohl es hierzu viele Anfragen von Eltern gebe, halte das Landratsamt an der allgemeinen Regel fest, die die Maskenpflicht im Unterricht grundsätzlich für alle Schularten festschreibt. "Eine Ausnahme ist im Landkreis nicht begründbar", fasst Bischof die Haltung der Kreisbehörde zusammen. Am liebsten wäre dem Landratsamt freilich, dass die Verfügungen des Freistaats gar keine Ausnahmen zuließen. Sie erzeugten nur Diskussionen, für die das Landratsamt letztlich der falsche Ansprechpartner sei.

Aus Sicht des Landkreises sei es das wichtigste Ziel, die Schulen überhaupt offen zu lassen, um den Kindern und Jugendlichen so Bildung, Betreuung und eine geordnete Tagesstruktur angedeihen zu lassen. Außerdem würden damit die Eltern entlastet. Mit Schrecken denken Betroffene an die Zeiten im Frühjahr zurück, als das Alltagsleben heruntergefahren wurde und damit die Schulen über Wochen geschlossen waren. Für das Landratsamt ist die Maskenpflicht – so lästig sie ist – das kleinere Übel.