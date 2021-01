Am Ende eines rund eineinhalb stündigen Streifenganges durch die Kitzinger Altstadt und über die Alte Mainbrücke bescheinigen der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kitzingen Armin Fuchs und Dienstgruppenleiter Jörg Ott den Kitzinger Bürgern ein äußerst diszipliniertes Verhalten in der Neujahrsnacht. Bis 23 Uhr waren nur vereinzelt – auch anonyme –Anrufe wegen möglicher Verstöße gegen die geltenden Beschränkungen eingegangen. Die Polizei kontrollierte diese, registrierte aber keine Verstöße.

Wie ausgestorben wirken die Straßen Kitzingens um Mitternacht. Kein Auto, kein Radfahrer, kein Fußgänger, niemand. Lediglich auf dem Gartenschaugelände lässt eine immer wieder aufleuchtende Taschenlampe vermuten, dass hier ein Vierbeiner einige Minuten ausgeführt wird.

Etwa in Höhe des Bürgerzentrums bemerken die Beamten überlaute Musik aus einer Wohnung und treffen vor der Tür einen jungen Mann an. Es dauert eine Weile, bis der Wohnungsmieter versteht, dass die Lautstärke verringert werden sollte. Verstöße stellen die Polizisten jedoch nicht fest, als sie die Wohnung kontrollieren.

Spaziergang mitten auf der Straße

Menschenleer der Marktplatz, die Herrnstraße, die Falter-, die Luitpold- und auch die Kaiserstraße. Mit seinem Kollegen genießt das Armin Fuchs : "Es war noch nie so ungefährlich, mitten auf Kitzingens Straße zu laufen." Nur vereinzelt ist aus Fenstern Musik oberhalb der Zimmerlautstärke zu hören.

Gegen Mitternacht war damit zu rechnen, dass sich entgegen der Verordnungen Menschen zur Begrüßung des neuen Jahres auf der Alten Mainbrücke einfinden könnten. Diese hatte die Stadt in anderen Jahren als Feiermeile angeboten. Doch Fehlanzeige. Als die Kirchenglocken das neue Jahr 2021 begrüßen, steigen in Höhe der Einkaufszentren in Etwashausen, am Eselsberg und vereinzelt entlang des Mains Feuerwerkskörper in den Nachthimmel, um den Jahreswechsel auch optisch zu verkünden.

Zwei Jugendliche unterwegs

Dann aber nähern sich zwei Jugendliche aus der Altstadt kommend, die nach Etwashausen wollen. Ziemlich keck gibt das Brüderpaar bei der Personenkontrolle an, dass der jüngere sein Handy bei Freunden vergessen und es abgeholt hatte. Dass dies kein wichtiger Grund ist, die Wohnung trotz Verbotes zu verlassen, werden beide in den nächsten Tagen schriftlich erfahren. Die Polizei zeigt den Vorgang beim Gesundheitsamt an.

Nur wenige Minuten später ist es erneut ein Brüderpaar, das auf der Alten Mainbrücke auf dem Weg in die Stadt ist. Das Ziel: eine Neujahrsfeier mit Freunden. Der Jüngere der beiden trägt trotz geltenden Alkoholverbotes eine offene Bierflasche in der Hand. Ohne ihr Vergehen sichtlich einzusehen, machen sie sich jedoch wieder auf den Nachhauseweg. Auch sie werden in einigen Tagen Post aus dem Landratsamt bekommen und dann wissen, wie teuer sie der Ausflug in der Silvesternacht zu stehen kommt. Die Bilanz des Rundganges: Kitzingen erlebte eine äußerst stille Nacht, ganz anders als erwartet.

Bemerkenswerte Bilanz

Die weitere Bilanz der Kitzinger Polizeiinspektion an Neujahr: Tagsüber an Silvester hatten sich zahlreiche Bürger nach Anordnungen zum Jahreswechsel erkundigt. Im Laufe der Nacht gab es neben zwei Gebäudebränden 14 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, zudem wurden zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Als bemerkenswert stuften die Beamten am Neujahrstag ein, dass in der Zeit von 19 Uhr am Silvestertag bis 7 Uhr am Neujahrstag keine einzige Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht wurde.