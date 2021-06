Kitzingen vor 47 Minuten

Kitzingen zeigt Flagge gegen Atomwaffen

Mit dem Hissen der Flagge am 8. Juli beteiligt sich die Stadt Kitzingen an der Aktion des weltweiten Bündnisses "Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden). Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Der Flaggentag erinnert laut Mitteilung der Stadt an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 8. Juli 1996, das die Androhung und den Einsatz von Atomwaffen als Verstoß gegen internationales Recht und gegen Prinzipien des humanitären Völkerrechts kennzeichnet. Um an dieses wegweisende Gutachten zu erinnern, führte die Landeshauptstadt Hannover als Vizepräsidentin der Mayors for Peace vor genau zehn Jahren den sogenannten Flaggentag in Deutschland ein.