Am Montag (21. März 2022) gegen 13.30 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen zu einer Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, sind eine 62 Jahre alte Frau und eine 53-Jährige auf dem Parkplatz aneinander geraten, der Auslöser dafür ist nicht bekannt.

Im Verlauf des Streits soll die ältere der beiden ihre flüchtige Bekannte angerempelt und aufgrund ihrer ukrainischen Herkunft fremdenfeindlich beleidigt haben. Auch im Geschäft sollen die Frauen weiter gezankt haben. Gegen die 62-Jährige wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beide Frauen sind deutsche Staatsangehörige und wohnen in Kitzingen.

Streit auf Kitzinger Supermarkt-Parkplatz: Frau von Bekannter fremdenfeindlich beleidigt

Da die Sachlage zu dem Streit noch nicht ganz klar ist, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zum Geschehen im Supermarkt sowie dem zugehörigen Parkplatz machen kann, kann sich unter der Nummer 09321/141-0 melden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen in Franken aufgrund ihrer ukrainischen Herkunft angefeindet wurden. Auf der A6 wurde kürzlich ein Ukrainer bedroht, der Hilfsgüter in das Land bringen wollte.

Vorschaubild: © Counselling / Pixabay (Symbolbild)