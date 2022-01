Kitzingen vor 26 Minuten

Kitzingen: Verlängerung des Jagdscheins am besten per Post erledigen

Im Kitzinger Landratsamt stehen zum Ende des Jagdjahres am 31. März mehrere Hundert Anträge zur Verlängerung des Jagdscheins an. Um die Kontakte während der Corona-Pandemie weiter zu beschränken, empfehlen die Mitarbeitenden die Verlängerung des Jagdscheins per Post, teilt das Landratsamt mit.