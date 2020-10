In den letzten Tagen wurden in der Siedlung spätnachmittags zwei junge Mädchen von einem unbekannten Mann aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Der Unbekannte fragte die Kinder, ob er von ihnen Fotos machen dürfe. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch (14. Oktober 2020) mitteilte, konnte ein Mann festgenommen werden, der die Vorwürfe eingeräumt hat.

Die Mädchen handelten absolut richtig und ließen sich auf kein weiteres Gespräch mit dem Mann ein. Sie liefen nach Hause und offenbarten sich ihren Eltern.

Mädchen verhalten sich vorbildlich und laufen nach Hause

Zudem verfügen die Mädchen offenbar über eine hervorragende Auffassungsgabe. Denn im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten diese der Polizei wertvolle Hinweise auf das Fahrzeug und zum Aussehen des unbekannten Mannes geben. Ferner meldeten sich weitere Zeugen auf die Veröffentlichung in den Medien und schilderten ebenfalls ihre Beobachtungen. Erst vor wenigen Tagen hatte in Kitzingen schon einmal ein Mann eine 12-Jährige angesprochen und gefragt, ob er Nacktbilder von ihr machen darf.

Mit diesen Erkenntnissen führte die Kitzinger Polizei am Montagnachmittag eine Fahndung nach dem Mann durch. Im Rahmen der Überwachung konnte eine Person festgenommen werden. Der Mittdreißiger war erneut mit seinem Fahrzeug in der Kitzinger Siedlung unterwegs.

Aufgrund der präzisen Personen- und Fahrzeugbeschreibung der Zeugen erhärtete sich der Tatverdacht. So räumte er schließlich im Rahmen seiner Vernehmung das Ansprechen der Kinder ein.

Entscheidend für diesen schnellen Ermittlungserfolg waren die hervorragenden Hin-weise der angesprochenen Mädchen und der weiteren Zeugen. Dafür bedankt sich die Kitzinger Polizei sehr herzlich.