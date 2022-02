Am Sonntagnachmittag (13. Februar 2022) war ein 21-Jähriger auf einer öffentlichen Toilette am Main in Kitzingen. Dabei bemerkte er einen etwa 50 Jahre alten Mann, der sich ebenfalls dort aufhielt und offensichtlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Dabei schaute er den 21-Jährigen offenbar direkt an, wie die Polizeiinspektion Kitzingen am Montag (14. Februar 2022) in einer Pressemitteilung berichtet.

Der bislang unbekannte Täter wird als 1 Meter 85 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Stoffjacke. Außerdem hatte er eine dunkle Stoffmütze auf. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 09321/141-0 abzugeben.