Kitzingen: Unbekannter beschmiert Hauswand

Im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 22. April kam es in der Herrnstraße in Kitzingen zu einer Sachbeschädigung. Laut dem Polizeibericht brachte ein Unbekannter an der Wand zum Eingang des Gebäudes mit der Hausnummer 10 die Schriftzüge „97“ sowie im Treppenhaus „ASAN“ an.