Unbekannte warfen in der Silvesternacht Böller in die beiden Briefkästen eines Wohnhauses in der Flugplatzstraße in Kitzingen, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilte. Durch die Detonationen wurden die beiden Briefkästen völlig zerstört, sowie ein Zeitungsrohr von der Hauswand herausgerissen. Wer Hinweise zu der Tat machen kann, wird gebeten sich an die PI Kitzingen unter der Tel.Nr. 09321/141-0 zu wenden.