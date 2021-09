Kitzingen vor 51 Minuten

Kitzingen: Tag der offenen Tür am Kindergarten St. Johannes

Nach zweijähriger Bauzeit ist es so weit: Der neu errichtete Kindergarten St. Johannes in der Glauberstraße 30 in Kitzingen nimmt im Oktober den Betrieb auf. Interessierte sind laut Pressemitteilung des Kindergartens am Sonntag, 10. Oktober, zu einem "Tag der offenen Tür" eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, um 16 Uhr, 16.45 Uhr oder 17.30 Uhr das neue Gebäude, in dem zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen untergebracht sind, zu besichtigen. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Anmeldung bis 7. Oktober erforderlich bei Michael Radtke, Tel.: (09321) 5027, oder per E-Mail an: info@kiga-st-johannes-kitzingen.de