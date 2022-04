Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen startet in die Tourismus-Saison

Am Sonntag, 10. April, wird in Kitzingen die Tourismussaison eröffnet. Die Touristinfo lädt alle Gäste und Interessierte auf das Gartenschaugelände ein. Entlang des „Silvanerwegles“ kann man von 13 bis 18 Uhr laut einer Pressemitteilung der Touristinfo Kitzingen den besten Silvaner aus Kitzingen genießen und sich an verschiedenen Infoständen der Touristinfo über die Kitzinger Gästeführungen und Angebote informieren. Startpunkt ist der Stadtbalkon, der Rundweg ist ausgeschildert. Der Kitzinger Hofstaat freut sich ebenfalls, nach so langer Zeit endlich wieder präsent sein zu können. Ebenfalls vor Ort sein wird das SUP mainstream Team, das sein Sommer-Angebot vorstellt. Das Kolping Musik Corps wird ab 16 Uhr für die musikalische Umrahmung sorgen. Der Eintritt ist frei.