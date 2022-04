Die unterschiedlichsten Menschen miteinander ins Gespräch bringen, Junge und Alte, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und waschechte Franken. Dieses Ziel verfolgt die Kitzinger Sprachwoche, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Etwa 20 Aktionen und Veranstaltungen haben sich die Akteure um Bürgermeisterin Astrid Glos ausgedacht. Die Palette reicht vom Lesenachmittag in der Stadtbücherei über Theatervorführungen in der Fastnachtakademie bis hin zu einer Bibliothek zum Entspannen und Schmökern, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet für ein paar Stunden aufgebaut wird. Alle Angebote sind kostenfrei.

Jochen Kulczynski und sein Team von JungStil haben sich die Pop-Up-Bibliothek ausgedacht. Am Spielplatz an der Alten Synagoge, am Stadtteilzentrum in der Siedlung, im Pausenhof der Grundschule St. Hedwig und am Mehrgenerationenspielplatz am Bleichwasen werden an vier Tagen für jeweils dreieinhalb Stunden Sonnenschirme, Liegestühle, Decken und Bücher ausgebreitet.

Die Leiterin der Stadtbücherei, Sheena Ulsamer, stellt die Bücher für diese besondere Bibliothek zur Verfügung – und beteiligt sich mit zwei weiteren Aktionen an der Sprachwoche. „Leseförderung ist immer auch Sprachförderung“, erklärt sie und lädt alle Jugendlichen zu einem Gratis-Comic-Tag in die Stadtbücherei ein. Ausgesuchte Comics werden am Samstag, 14. Mai, verschenkt. Am Freitag, 20. Mai, wird sie die jüngsten Besucher der Sprachwochen im Untergeschoss des Luitpoldbaus empfangen. Babys zwischen sechs und 18 Monaten sind bei "Mini-Signs – Gebärdensprache für Babys" angesprochen.

„Wir haben die Themen der Sprachwoche ganz bewusst weit gefasst“, erklärt Lisa Kriesinger vom Freiwilligenzentrum der Stadt Kitzingen, WirKT. In der Buchhandlung Schöningh und beim Buchladen am Markt können Kunden Grundschüler der St. Hedwig- und der Siedlungsschule glücklich machen. Die Kinder dürfen ihre Wunschlektüre auf eine Liste schreiben, die in den Buchhandlungen ausgelegt wird.

Das Pantaleon-Figurentheater spielt im Stadtteilzentrum das Stück „So weit oben“ für die Kleinen ab drei Jahren. Der „Karneval der Tiere“ wird in der FastnachtAkademie gleich zweimal aufgeführt und die Lesenachmittage in der Stadtbücherei sind für Kinder ab drei Jahren gedacht.

Jugendliche sind bei einem Angebot richtig, dass sich die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland auf die Fahne geschrieben hat. Beim „Storytelling – Grundlagen der Schreibkunst“ wird eine Journalistin jungen Menschen Tipps und Hilfestellungen geben, wie sie ihre persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Gefühle in Worte fassen können.

Zum Abschluss laden Oberbürgermeister Stefan Güntner und seine Stellvertreter Astrid Glos und Manfred Freitag sowie Referentinnen und Referenten der Stadt Kitzingen zu einer Bürgersprechstunde ein. Unter dem Motto „Wein und Worte“ stehen sie beim Stadtschoppen am Stadtbalkon den Besuchern Rede und Antwort. Die Voraussetzungen für eine flüssige Kommunikation sind jedenfalls gegeben.