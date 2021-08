Kitzingen vor 49 Minuten

Kitzingen: Spenden aus Weinverkauf für Station Regenbogen

"Otto hilft… und sieben Weingüter helfen mit" – so lautet das Motto der neuesten Aktion von Thorsten "Otto" Ellmauer. Der Kitzinger unterstützt seit vielen Jahren die Elterninitiative der Kinderkrebsstation der Uni Würzburg mit verschiedensten Aktionen – sei es eine große Tombola, sein jährlicher Adventskalender oder diesmal eben die Zusammenarbeit mit sieben Weingütern aus dem Landkreis Kitzingen, die sich bereit erklärt haben, einen Wein aus ihrem Sortiment zum Aktionswein zu machen. Kauft jemand eine Flasche davon, spendet das Weingut jeweils einen Euro an die Station Regenbogen. Mobilisiert hat Otto Ellmauer dazu das Weingut Ruppert in Kirchschönbach, das Weingut Vollhals in Rödelsee, das Weingut Kernwein in Seinsheim, das Weingut Grebner in Großlangheim, das Weingut Fischer in Wiesentheid, das Weingut Roth in Wiesenbronn und das Weingut Römmerts in Volkach. Zu erkennen sind die Aktionsweine an einem runden Regenbogen-Logo, das die Firma Kummor in Kitzingen gestaltet und gesponsert hat.