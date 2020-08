Sickershausen vor 43 Minuten

Kitzingen: Soldaten-Gedenkstätte erhält enorme Aufwertung

Die Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege in Sickershausen ist renoviert und am Mittwochvormittag von Oberbürgermeister Stefan Güntner, einigen Stadträten und Mitarbeitern der Stadtgärtnerei eingeweiht worden. Die für den Stadtteil weitläufige Anlage hat nun, so der OB, eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten.