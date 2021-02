Am Ende war es deutlich: Mit 23:6 Stimmen votierte der Kitzinger Stadtrat dafür, die Arbeit der AWO im Freiwilligenzentrum WirKT weiter finanziell zu unterstützen. Der Hintergrund: Seit 2012 leistet die AWO unter anderem in der Hilfe bei der Integration von Flüchtlingen in der Stadt aus Sicht des Rats eine segensreiche Arbeit. Deshalb setzt das Gremium auf Kontinuität.

Ursprünglich wollte der Stadtrat, dass Landkreis und Stadt Kitzingen gemeinsam die Arbeit der AWO weiterhin finanzieren, denn sie kommt bislang in Teilen dem Stadtgebiet und in Teilen dem ganzen Landkreis zugute. Damals noch als Koordinationszentrum für Bürgerschaftliches Engagement, so der sperrige Titel.

AWO-Arbeit nun auf Stadtgebiet beschränkt

Dieses Angebot unterstützt Vereine und Ehrenamtliche, hilft bei der Vernetzung und ist Ansprechpartner für viele ihrer Fragen, beinhaltet aber auch die hoch gelobte Integrationsarbeit. Stichwort: "Landsleute helfen Landsleuten". Aber auch Ehrenamtsprojekte im Notwohngebiet, Lese-Paten, das Stadtmarketing und viele andere profitieren von dieser Arbeit.

Doch der Kreistag machte dem Stadtrat einen Strich durch die Rechnung. Die Kreisräte sprachen sich nämlich nach acht Jahren überraschend dafür aus, den Träger zu wechseln und statt auf die AWO auf das BRK zu setzen.

Zwar schätzt der Kitzinger Stadtrat nach Aussage einiger Redner die Arbeit des BRK mit den Ehrenamtlichen, die ebenfalls schon eine jahrelange Tradition hat, ihm fehlt dabei allerdings die Komponente der Flüchtlingsintegration. Immerhin leben aktuell 600 Geflüchtete in der Großen Kreisstadt, wie Manfred Freitag (FW-FBW) sagte. Nicht zuletzt aufgrund des flammenden Plädoyers von Bürgermeisterin Astrid Glos (SPD) für den Bereich Integration setzt der Rat auch künftig auf die AWO, nun konzentriert auf das Stadtgebiet, und bewilligte einen freiwilligen Zuschuss von 17 800 Euro für deren Arbeit in den Jahren 2021 bis 2023.

Im Gegenzug lehnte der Rat einen weiteren Zuschuss von 10 200 Euro für das BRK und sein Koordinationszentrum für Bürgerschaftliches Engagement, ebenfalls auf drei Jahre geplant, ab.