Kitzingen: Schloss von Briefkasten beschädigt

Im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, beschädigte ein Unbekannter das Schloss eines Briefkastens am Anwesen Nummer 3 am Oberen Mainkai in Kitzingen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf circa 60 Euro.