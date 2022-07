Von Montag auf Dienstag sind bislang noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Kitzingen eingebrochen. Sie entwendeten laut Polizeibericht Wertgegenstände aus einem Tresor und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbruch in der Armin-Knab-Straße hat sich laut Polizei vermutlich zwischen Montag, 16.20 Uhr, und Dienstag, 8.10 Uhr, ereignet. Offenbar waren die Täter durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen, bevor sie sich im Inneren an einem massiven Tresor zu schaffen machten. Der Schaden, den die Einbrecher anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen. Deutlich darüber dürfte der genaue Wert des Diebesguts liegen, der Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, bittet der Sachbearbeiter der Kripo Würzburg um Hinweise von Zeugen, die von Montag auf Dienstag etwas beobachtet oder wahrgenommen haben, das mit dem Einbruch in der Armin-Knab-Straße in Zusammenhang stehen könnte. Vielleicht seien irgendjemandem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen.

Hinweise an die Kriminalpolizei Würzburg, Tel.: (0931) 457-1732.