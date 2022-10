Das Jubiläumsjahr „125 Jahre Kitzinger Ruderverein“ neigt sich dem Ende entgegen. Durch den milden Herbst waren in den letzten Wochen noch zahlreiche Sportler auf dem Main zu sehen. Wie der Kitzinger Ruderverein 1897 e.V. berichtet, sei seit Sonntag die Saison offiziell beendet. Wer sich jetzt noch auf dem Wasser aktuell 12 Grad kalten Wasser bewegt, handelt als Bootsmannschaft auf eigene Gefahr.

Erfreut zeigte sich KRV-Vorstand Dieter von der Kall im Rückblick. 2022 waren weder Personen- noch Materialschäden zu beklagen. Ein Überblick über geruderte Kilometer wird erst beim Herbstfest gegeben. Beim „Abrudern“ lag die Aufmerksamkeit auf dem jüngsten Zuwachs der KRV-Bootsflotte. Der Gig-Dreier, das letzte durch BBG Bootsbau Berlin produzierte Boot, wurde durch Hans Metzger (86) als ältestem, aktiven KRV-Ruderer auf den Namen „Trio“ getauft.

„Nach der Neubeschaffung der beiden Ruder-SUPs und des neuen Trainermotorbootes die vierte Bootsbeschaffung in 2022. Mit topp Material und einem aktiven Vereinsleben bleiben wir ein aktiver Verein am Main – für alle Generationen“, so von der Kall beim Weißwurst-Frühschoppen nach der letzten gemeinsamen Herbstausfahrt in diesem Jahr.