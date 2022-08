Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen: Roter Opel Insignia auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt

Ein Pkw-Fahrer stellte seinen roten Opel Insignia am Dienstag von kurz nach 10 Uhr bis etwa 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ab. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Kratzer an der Heckklappe fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die verursachende Person, die den Schaden möglicherweise mit einem Einkaufswagen verursacht hat, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.