Am Sonntag gegen 0.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Kitzingen ein entgegenkommender Radfahrer auf, der die gesamte Straßenbreite benötigte. Der 28-Jährige wurde angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,60 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

