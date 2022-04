Kitzingen vor 1 Stunde

Körperverletzung

Pfefferspray-Einsatz nach eskaliertem Mietstreit

Wegen eines Mietstreits wurde am Mittwoch die Polizei in Kitzingen gerufen. Eine zehnköpfige Personengruppe traf in einer handfesten Auseinandersetzung auf zwei Bewohner einer Wohnung.