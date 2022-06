Unerwünschten nächtlichen Besuch hat eine Frau am Sonntag (26. Juni 2022) in Kitzingen bekommen: Sie meldete um 4.20 Uhr der Polizei, dass sich ein fremder Mann in ihrer Wohnung aufhalte.

Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife fand in der Wohnung einen betrunkenen 20-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille.

Einbruch in Kitzingen: Betrunkener in Keller eingeschlossen

Der junge Mann hatte sich in der Nacht volltrunken im unversperrten Keller des Wohnhauses schlafen gelegt. Zwischenzeitlich wurde der Keller aber verschlossen.

"Unwissentlich ob des schlafenden Fremden", wie die Polizei Kitzingen mitteilt. Nach seinem Erwachen verschaffte sich der junge Mann gewaltsam Zugang zur Wohnung der 48-Jährigen. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Noch ein kurioser Einbruch in Franken: "Fast zu Tode erschrocken" - Fremder Mann steigt über Fenster in Haus ein und legt sich zu 30-Jähriger ins Bett

Vorschaubild: © Silas Stein/dpa (Symbolbild)