Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Sonntag (27. Februar 2022) an das Mainufer ausrücken: Ein 41-Jähriger war in Kitzingen ins Wasser gestürzt. Der Mann konnte jedoch nur noch leblos geborgen werden.

In den Abendstunden ging der Notruf ein: Ein Mann war am Mainkai im Stadtgebiet ins eiskalte Wasser gefallen. Die Feuerwehr Kitzingen, das THW, die Kreiswasserwacht sowie der Rettungsdienst des BRK rückten daraufhin aus. Auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Unterfranken waren vor Ort, wie die Feuerwehr am Montagmorgen auf ihrer Facebook-Seite meldet.

Mann aus dem Main geborgen: Großeinsatz der Feuerwehr in Kitzingen

Mehrere Boote, Taucher und Fußtrupps starteten daraufhin eine intensive Suche nach dem Mann. Die Einsatzkräfte ließen dafür auch Boote ins Wasser. Zudem wurde das Gebiet großflächig ausgeleuchtet, um die Suche zu erleichtern. Ein Taucher entdeckte den Mann schließlich im Wasser und brachte ihn ans Ufer, wo er an den Rettungsdienst übergeben wurde. Der 41-Jährige verstarb allerdings nach dem Sturz.

Warum der 41-Jährige ins Wasser gefallen war, ist derzeit noch unklar. Ein Bekannter soll sich mit ihm am Ufer befunden haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt. Welche Rolle der 35-Jährige bei dem Vorfall spielte, wolle die Kriminalpolizei aber noch nicht bekannt geben. Fest stehe aber: "Wir gehen von einem Unfallgeschehen aus", so die Polizei.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.