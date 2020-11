Rund zwei Kilogramm Amphetamin und vermeintliches Diebesgut im Wert von rund 100 000 Euro fand die Polizei bei einem 40-jährigen Autofahrer in Kitzingen. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend durch die Kitzinger Polizei zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen, weshalb er zunächst zur Blutentnahme auf die Dienststelle musste. Außerdem fand die Polizei im Auto ein Tütchen mit Marihuana, heißt es im Polizeibericht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde noch am Abend die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei stellte sie rund 1,2 Kilogramm Amphetamin und eine Machete sicher. Im Auto einer 32-Jährigen, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurden laut Polizeibericht weitere 700 Gramm Betäubungsmittel gefunden.

Die Durchsuchung brachte zudem Diebesgut im Wert von knapp 100 000 Euro zum Vorschein, dessen Herkunft nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg ist.

Die beiden Tatverdächtigen verbrachten eine Nacht in der Haftzelle und wurden am Montag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten gemeinschaftlichen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen die beiden an. Sie wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert, heißt es abschließend im Polizeibericht.