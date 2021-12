Mit einem volltrunkenen Mann in einem mobilen Toilettenhäuschen machte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag, 30. Dezember 2021, in Kitzingen Bekanntschaft. Laut Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen war zuvor eine eingesperrte Person in einem "Dixi-Klo" mitgeteilt worden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 29-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Befreien konnte er sich zwar selbst - "den Rest der Nacht musste er jedoch zu seinem eigenen Schutz in Polizeigewahrsam verbringen", teilt die Polizei mit.

Vorschaubild: © Lisa Kieslinger (Symbolbild)