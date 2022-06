Kitzingen vor 27 Minuten

Kitzingen: Lkw-Fahrer hinterlässt großen Farbfleck auf der Straße

Eine große Farblache auf der Fahrbahn hinterließ ein Lkw-Fahrer am Mittwoch zwischen 9.50 und 10 Uhr an der Zufahrt zum ConneKT-Industriegebiet in Kitzingen, circa 300 Meter von der Panzerstraße entfernt.