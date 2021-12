Kitzingen vor 45 Minuten

Kitzingen: Liebenswürdiger Charly sucht ein Zuhause

Der vierjährige Charly hat in seinem Hundeleben leider schlimme Misshandlungen erleben müssen, schreibt das Kitzinger Tierheim. Nicht nur die Narbe über seiner Schnauze ist ein Zeichen der Misshandlungen. Dass er immer noch so menschenbezogen, freundlich und dankbar für jede Zuwendung ist, zeugt von seinem liebenswürdigen Charakter. Diesem tollen Hund wünscht das Tierheim-Team deshalb umso mehr ein liebevolles Zuhause und hofft, dass die richtigen Menschen kommen, die ihn so nehmen, wie er ist und in seiner kleinen gesundheitlichen Schwäche kein Problem sehen. Weitere Informationen zu Charly gibt es unter Tel.: (09321) 5063.