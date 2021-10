Kitzingen vor 16 Minuten

Kitzingen: Kostenlose Bürgerberatung zur Energieeffizienz

Die Gebäudeenergieberatung für Privathaushalte im Landkreis Kitzingen wird um ein neues Angebot ergänzt: Verbraucherzentrale Bayern und Energieagentur Oberfranken bündeln künftig ihre Kräfte und arbeiten bei der Bürgerberatung im Auftrag des Landkreises Kitzingen zusammen. Mit dieser Kooperation entsteht für die Bürger ein weiteres neutrales Beratungsangebot in Energiefragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kitzinger Landratsamtes. "Die grundlegende Finanzierung läuft über das Bundeswirtschaftsministerium, die Co-Finanzierung während der 18-monatigen Pilotphase übernimmt der Landkreis Kitzingen, sodass dieses Angebot für die Bürger kostenlos nutzbar ist", wird Landrätin Tamara Bischof in der Mitteilung zitiert.