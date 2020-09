Im Holländerweg (Westtangente) werden derzeit Gebäude der einmal bekannten Kitzinger Transformatoren-Firma Rathgeber abgerissen, die vor etlichen Jahren pleite gegangen war. Laut Bautafel wird dort der benachbarte Globus-Baumarkt erweitert.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigt die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG im saarländischen Völklingen die Abbrucharbeiten an den ehemaligen Firmengebäuden. Auf der Bautafel vor Ort ist zu lesen, dass Globus den Neubau einer Tankstelle, einer Waschstraße und einer Beton-Lagerfläche plant. Doch dazu erklärt die Zentrale: "Für das benachbarte Gelände haben wir von der Stadt bisher nur eine Teilgenehmigung für den Abbruch der Bestandsgebäude erhalten." Eine Baugenehmigung für Tankstelle und Waschstraße sei noch nicht erteilt worden.

Pläne haben sich geändert

Der Grund ist laut Globus: "Tankstelle und Waschstraße wurden in den vergangenen Jahren schrittweise renoviert." Man habe sich daher entschlossen, sie nicht auf das benachbarte Gelände zu verlagern und neu zu bauen. "Anderweitige Pläne für das benachbarte Gelände gibt es noch nicht", endet die Mitteilung des Unternehmens, so dass vorerst unklar ist, wofür Globus die nun geräumte Rathgeber-Fläche verwenden will.

Die Kitzinger Firma Rathgeber GmbH & Co. KG hatte Ende 2014 Insolvenz angemeldet. Auf dem Betriebsgelände im Holländerweg wurden lange Zeit Transformatoren hergestellt. Doch mit den Jahren war der eher handwerklich ausgerichtete Betrieb gegenüber der industriellen Konkurrenz nicht mehr wettbewerbsfähig.