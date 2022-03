Kitzingen vor 47 Minuten

Kitzingen: Geparktes Auto gestreift und von Unfallstelle geflüchtet

Bereits am Freitag, zwischen 9 und 12 Uhr, kam es in der Wörthstraße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen die linke hintere Seitentüre eines ordnungsgemäß auf dem Edeka-Parkplatz abgestellten, blauen Opel Crossland X. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.