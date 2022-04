Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen: Geparktes Auto gestreift

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ereignete sich in Kitzingen in der Moltkestraße auf Höhe der Hausnummer 20 A eine Unfallflucht. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Renault und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.