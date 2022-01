Im Alter von 55 Jahren ist am vergangenen Freitag Christof Becker gestorben. Er war Gemeindereferent und Koordinator für den Pastoralen Raum Kitzingen und Gemeindereferent zur Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung, wie das Bistum Würzburg in einer Pressemitteilung schreibt.

Becker wurde 1966 in Biedenkopf geboren. Nach dem Fachabitur 1985 studierte er bis 1990 Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit an der Fachhochschule der Katholischen Universität Eichstätt und schloss mit dem Diplom ab. 1990 trat er in der Würzburger Pfarrei Sankt Barbara seinen Dienst im Bistum Würzburg an.

Seit November 2021 in neuer Funktion

1992 absolvierte Becker die zweite Dienstprüfung und wurde Gemeindereferent in der Würzburger Pfarrei Unsere Liebe Frau. 2004 wurde er als Referent in der Begleitung und Fortbildung der Pfarrgemeinderäte im Bistum Würzburg beauftragt. 2005 wechselte er in den Pfarrverband Fährbrück und absolvierte zugleich die Ausbildung als Gemeindeberater. Ab 2007 arbeitete Becker dann in der Gemeindeberatung mit. 2014 wechselte er von der Pfarreiengemeinschaft Fährbrück in die Pfarreiengemeinschaft „Maria im Sand, Dettelbach“ und blieb weiterhin in der Gemeindeberatung aktiv.

Seit November 2021 war Becker Gemeindereferent und Koordinator für den Pastoralen Raum Kitzingen und Gemeindereferent zur Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.