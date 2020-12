Gleich mehrere Mitteilungen über eine Frau, die mit Glasflaschen auf Schaufenster in der Innenstadt werfen soll, gingen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Kitzingen ein. Nach Fahndung mit mehreren Streifen konnte die tatverdächtige, eine amtsbekannte 48-Jährige, schließlich in der Schrannenstraße festgenommen werden. Eine Plastiktüte mit weiteren leeren Flaschen trug sie noch bei sich.

Bislang konnten drei Tatorte in der Friedrich-Ebert-Straße, der Falterstraße und der Ritterstraße ermittelt werden, an denen die Frau mit geworfenen Glasflaschen jeweils die Schaufenster beschädigt hatte. Der bisher bekannte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der Weg der 48-Jährigen konnte laut Polizei bisher von der Inneren Sulzfelder Straße über die Friedrich-Ebert-Straße, Falterstraße und Ritterstraße nachvollzogen werden. Da nicht auszuschließen ist, dass die Frau auf ihrem Weg noch weitere Flaschen geworfen und Beschädigungen begangen hat, bittet die Polizei Kitzingen darum, dass sich Zeugen oder auch Geschädigte des Vorfalls unter der Telefonnummer 09321/1410 bei der Polizei melden.