Einer badet drin, ein anderer bietet die Maß „to go“, ein Dritter rechnet damit, demnächst viele Hektoliter in den Kanal schütten zu müssen – die Frage eint alle Bierbrauer der Gegend: Wohin mit dem Fassbier, das während des Lockdowns nicht verkauft werden konnte und dessen Mindesthaltbarkeitsdatum in den nächsten Wochen ablaufen wird?

Am vergangenen Freitagnachmittag hat die Oechsner-Brauerei in Ochsenfurt ihre Bier-Tankstelle eröffnet. In mitgebrachte Gefäße konnten Kunden ihr Bier zapfen lassen. Natürlich nur zum Mitnehmen. Wohl auch wegen des kühlen Wetters fiel die Resonanz bescheiden aus. Am kommenden Freitag will Brauerei-Chef Dietrich Oechsner die Aktion wiederholen. Die Bestände werden sich dadurch nicht nennenswert verringern lassen.

Brauer badet in Bier: Nur kleiner Anteil an Bier weg

Wie viel Fassbier er noch auf Lager hat? „Mehr als genug“, antwortet Dietrich Oechsner lakonisch. Abgefüllt wurde es Ende Oktober, kurz vor der Zwangsschließung der Gastronomie. Wie die meisten handwerklichen Privatbrauereien garantiert Oechsner seinen Kunden eine Mindesthaltbarkeit von sechs Monaten. Die seien in ein paar Wochen um, das Bier danach nicht mehr verkäuflich. „Ich weiß zwar, dass unsere Biere auch nach Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums noch gut sind, aber unsere Kunden sollen ein gutes Gefühl haben, wenn sie es trinken“, sagt Dietrich Oechsner.

Peter-Michael Himmel hat vor wenigen Tagen mit einem originellen Foto in den Sozialen Netzwerken auf die Misere aufmerksam gemacht. Dafür stieg der Chef der Kesselring-Brauerei in Marktsteft in der Badehose in ein Planschbecken voll schäumenden Gerstensafts. Der Ehrlichkeit halber: Das Bier war auf erträgliche 20 Grad vorgewärmt.

Drei Hektoliter Pils hat Himmel für die Aktion geopfert, ein verschwindend kleiner Anteil dessen, was die Brauerei derzeit auf Lager habe. Im Oktober waren zuletzt Fässer gefüllt worden, seit Anfang November haben allenfalls eine Handvoll kleiner Zehn-Liter-Gebinde für den Hausgebrauch die Brauerei verlassen, erzählt Himmel. Erst recht nicht die ausschließlich für die Wirtshäuser und Feste bestimmten 30- und 50-Liter-Fässer. Normalerweise habe Fassbier einen Anteil am Ausstoß zwischen 25 und 30 Prozent.

Großbrauereien haben Probleme nicht: Methode macht Bier länger haltbar

Großbrauereien hätten dieses Absatzproblem nicht, so der Brauerei-Chef. In der Regel würden Biere dort pasteurisiert und bleiben deshalb länger haltbar. „Dabei gehen aber auch Geschmacksstoffe verloren“, so Himmel, „das ist nicht unser Anspruch.“ Auf der Suche nach einer Verwertungsmöglichkeit hat er deshalb bereits Kontakt zu einer Brennerei aufgenommen, die Bier zu einem Bierbrand destillieren will. Doch gerade für diesen Zweck sei das beliebte Pils aufgrund seiner Bitterstoffe am wenigsten geeignet. „Brenner wollen malzige, alkoholreiche Biere, wie den Bock“, sagt Peter-Michael Himmel.