Seit 2011 verleiht die Bayernpartei den "Stern von Kitzingen" für Förderer von Stadt und Landkreis. Ausgezeichnet werden Personen, die dafür sorgen, den Namen Kitzingens über die Landkreisgrenzen hinaus bekannter zu machen, schreibt der Kitzinger Stadtrat und Ortsvorsitzende der Bayernpartei Uwe Hartmann in einer Pressemitteilung.

Die bisherigen Preisträger waren Hofrat Walter Vierrether, der Schwarzacher Künstler Theophil Steinbrenner, das Organisationsteam des Treffens der Kitzinger in den USA, der Förderverein für das Gartenschaugelände, die Kitzinger Häckerbühne, das Kolping Music Corps, das Ensemble von Frech-Fromm-Fränkisch, Volkmar Röhrig als Organisator der World Press Photo Ausstellung in Kitzingen, das Ensemble des Kitzinger Kellerspiels sowie der Iphöfer Krimiautor Joachim Jost alias Alexander Pelkim.

Wer in diesem Jahr den Preis erhält, das verrät der Veranstalter noch nicht – nur, dass es sich um eine Frau handelt. Die Verleihung, zu der Interessierte willkommen sind, findet am Sonntag, 18. September, um 14 Uhr in der Rathaushalle statt.