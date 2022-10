Eine Frau ist in Kitzingen von einem Fremden sexuell belästigt worden. Der Mann hatte sie im Stadtgebiet zunächst von ihrem Auto weggelockt. Nun hofft die Kriminalpolizei auf Hinweise, um den unbekannten Täter finden zu können.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend (13. Oktober 2022), wie das Polizeipräsidium Unterfranken nun mitteilt. Das 35-jährige Opfer war mit ihrem Auto in Kitzingen unterwegs und hielt dann in einer ihr unbekannten Straße an.

Frau in Kitzingen sexuell belästigt: Wer ist der Fremde?

Dort sei sie daraufhin von einem fremden Mann angesprochen und um Hilfe gebeten worden. Die Würzburgerin begleitete den Unbekannten zu seinem Fahrzeug, wo er sie dann sexuell belästigt habe.

Der Täter ist bislang unbekannt, die 35-Jährige gab aber eine Personenbeschreibung ab:

Er ist männlich und etwa 35 Jahre alt;

er ist ungefähr 1,80 Meter groß und dick;

er hat kurze Haare und trägt einen Dreitagebart;

er trug zum Tatzeitpunkt eine Jogginghose sowie ein dunkles T-Shirt mit einem hellen Aufdruck;

er flüchtete in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem Kleintransporter.

Nach Sexualdelikt: Polizei sucht nach Zeugen

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge deute einiges darauf hin, dass sich die Tat am vergangenen Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich der Keltenstraße ereignete. In diesem Zusammenhang hoffen die Ermittler der Würzburger Kriminalpolizei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Keltenstraße etwas Verdächtiges beobachtet, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte?

Wer ist in diesem Bereich eventuell auf einen dunklen Kleintransporter oder auf eine Person aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Photographee.eu/Adobe Stock